Fatma Narman cinayetinde eşi savunma yaptı

Fatih’te eşi Fatma Narman’ı silahla vurarak öldürdüğü ve çocukları alıp araç içerisinde bekleyen kardeşine götürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık ile gönül ilişkisi olduğu iddia edilen tanık A.G., "Arkadaşlarıma da aşkım diye hitap edebiliyorum’’ derken, sanık ise savunmasında, ‘’Onu öldürmemi gerektirecek herhangi bir sebep yoktu’’ dedi.

Fatih’te 24 Nisan 2022’de eşi Fatma Narman’ı silahla vurup öldürdüğü, daha sonra kendisini araçta bekleyen kardeşine çocuklarını götürdüğü iddia edilen sanık Yalçın Narman’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yalçın Narman ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık Bahattin Narman ve maktul Fatma Narman’ın müşteki ailesi de katıldı. Duruşma başladığı ve sanık Yalçın Narman’ın duruşma salonuna getirildiği sırada müşteki aileden 2 kişi, yüksek sesle sanığa tepki gösterdiği ve duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle mahkeme salonundan dışarı çıkarıldı.

"Onu öldürmemi gerektirecek herhangi bir sebep yoktu’’

Daha sonra duruşmada savunma yapan sanık Yalçın Narman, eşinin ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek ve olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyleyerek, "Eşimin ailesiyle daha önce ufak tefek tartışmalarımız olsa da kavgamız falan olmadı. Onu öldürmemi gerektirecek herhangi bir sebep yoktu. Olay günü saat 11.30 sıralarında kardeşim Bahattin ile beraber evden ayrıldık. Bir takım işlerimiz vardı, daha sonra eşimin beni 2 kez aradığını fark ettim. İftara gidecektik, onu arayıp ‘sizi almaya geliyorum’ dedim. Evde hazırlandığını ve beni beklediğini düşünüyordum, ‘yukarı gel’ dedi. Arabayı çalışır vaziyette bırakarak yukarı çıktım. Elimdeki market poşetleriyle içeri geçtim, sonra da üzerimi değiştirmek için yatak odasına gittim. Eşimi ve bir sürü eşyayı görünce neden bu kadar çok eşya aldığını sordum. Kendisine sorduktan sonra ‘sana mı soracağım’ dedi’’ şeklinde konuştu.

Sanık Narman savunmasının devamında, ‘‘İlk defa onu bu kadar sinirli görmüştüm. O sırada benim sürekli evde bulundurduğum silahı, çekmeceyi açarak buldu ve ‘ya seni ya kendimi öldüreceğim’ dedi. Onu derken direkt silah patladı, çocuklar da salonda çığlık attı zaten. O an sakinleştirmeye çalıştım ne yaptığını sordum ve silahı elinden almaya çalışırken silah bu kez bacağına patladı. Boğuşma devam ederken ben namludan tuttum ve o sırada yine silah patladı. Bu kez eşim yere yığıldı. Hemen ambulansı aradım’’ ifadelerini kullandı.

Sanık Bahattin’e, tırnağında maktulün DNA’sına rastlandığı soruldu

Mahkeme başkanı, sanık Bahattin Narman’a, olay günü yapılan incelemeler sonucu tırnağında maktulün DNA’sının bulunduğunu ve buna yönelik savunmasını sordu. Sanık Bahattin Narman savunmasında, ‘’Sağlıkçılar o sırada bana yengemin vefat ettiğini söylediği zaman ağlamıştım, oradaki ekiplerle de tartışma yaşamıştım. Tam hatırlamıyorum ağladığım ve tartıştığım sıralarda yengemin cenazesini düzeltmiş olabilirim’’ şeklinde yanıtladı.

Aşırı derecede kıskanç bir insan olduğunu öne sürdü

Sanığa daha sonra gönül ilişkisi olduğu iddia edilen A.G. hakkında sorulması üzerine sanık Narman, A.G.’yi iş yerinden tanıdığını, aralarında bir ilişki olmadığını ancak maktul Fatma’nın aşırı derecede kıskanç bir insan olduğunu öne sürdü.

"Arkadaşlarıma da aşkım diye hitap edebiliyorum’’

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.G. ise sanık Narman ile aralarında herhangi bir ilişki olmadığını söyledi. Maktul Fatma’nın daha önce kendisine mesaj yoluyla hakarette bulunduğunu öne süren tanık A.G., ‘’Maktul Fatma benim, eşinin yanında çalışmamı istemiyordu. Ben tezgahtarlık yapıyordum’’ dedi. Daha sonra tanığa, sanık ile olan yazışmaları okundu. Tanık A.G.’nin sanığa ‘‘Fatma’nın inadına ben seninle konuşacağım’’ şeklindeki mesajı ve gece vakti ‘aşkım’ şeklindeki mesajın da okunmasıyla tanık önce susup cevap vermedi, daha sonra ise ‘’Arkadaşlarıma da aşkım diye hitap edebiliyorum, ona da söylemiş olabilirim. Normalde de söyleyebiliyoruz, tam hatırlamıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Duruşma maktul Fatma Narman’ın ailesi, sanık Yalçın Narman’ın ölene kadar hapiste kalmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söylerken, müşteki avukatı ise tutuksuz sanık Bahattin Narman’ın delilleri kararttığını ve tutuklu olarak yargılanmasını talep ettiler.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yalçın Narman’ın tutukluluk halinin devamına, sanık Bahattin Narman’ın ise adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Heyet, olay yerinde bulunan polislerin sonraki celse tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 24 Nisan 2022 tarihinde Fatih Zeyrek Mahallesi’nde bulunan bir evde şüpheli bir ölüm ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, maktul Fatma Narman’ın sırt üstü, çıplak şekilde yatar vaziyette bulunduğu, bir tanesi maktulün vücudunda olmak üzere toplam 4 adet mermi çekirdeğinin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Yalçın Narman’ın kendi dükkanında çalışan A.G. ile alınan tanık beyanları ile mesaj içeriklerine göre bir gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da şüphelinin evliliğine son vermek istediğini gösterdiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, olay yerinde 4 adet mermi çekirdeği bulunmasına rağmen maktul Fatma’da 2 adet ateşli silah yarası olduğu, yaralanmaların da bitişik ateş mesafesinde olmadığı nedeniyle kasten bir başkası tarafından öldürüldüğü, olay yerinde şüpheli Yalçın ve Fatma dışında kimsenin olmadığı ve şüpheli Yalçın’ın evdeki çocuklarını aşağıya indirerek araç içerisine bıraktıktan sonra tekrar eve çıktığı belirtildi.

Şüpheli Yalçın’ın olay sonrası 112 ihbar hattını aradığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Bahattin’in ise çocukları araç içine alıp bekleyerek abisinin eşini öldürmesine yardım ettiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Yalçın Narman’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, şüpheli Bahattin Narman’ın ise ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.