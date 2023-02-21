Fatma Mavi cinayetinde mütalaa: Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Şirinevler’de önce boğup sonra da evi benzinle yakarak Fatma Mavi’nin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcı, Sanık Engin Aktürk için ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Şirinevler’de 1 Kasım 2022 tarihinde iddiaya göre 5 bin TL borcu istediği için çıkan tartışma sonucu önce boğarak sonra da evi benzinle yakarak Fatma Mavi’nin ölümüne sebep olan tutuklu sanık korsan taksici Ergin Aktürk ile ona yardım ettiği iddia edilen tutuklu sanık Ali İlkay Sarı’nın yargılanmalarına devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Engin Aktürk ve Ali İlkay Sarı bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

“Benzin dökerek evi ateşe verdi”

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ergin Aktürk’ün maktul Fatma Mavi ile aralarındaki anlaşmazlık sebebi ile olay gecesinde telefonda tartıştıklarını, sanık Ergin Aktürk’ün diğer sanık Ali İlkay Sarı ile birlikte akaryakıt istasyonundan benzin alarak maktulün evinin bulunduğu yere gittiklerini, sanık Ergin Aktürk’ün maktulün evine çıkarak maktulün boğazını sıkıp darp ettiğini, benzin dökerek maktulün evini ateşe verdiğini, daha sonra yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin maktulün cesedini bulduklarını aktardı.

“Evle birlikte yakılarak öldürüldü”

Açıklanan mütalaada, otopsi raporunun sonucuna göre maktulün boynunda bası bulguları tespit edildiğine, ölümünün yanık ve dumandan boğulma sonucu meydana geldiğinin bildirildiğine, dolayısıyla maktulün sanık Ergin Aktürk tarafından darp edilip boğazı sıkıldıktan sonra henüz sağ iken evle birlikte yakılarak öldürüldüğünün anlaşıldığına, sanık Ali İlkay Sarı’nın, sanık Ergin Aktürk’ün suçu işlemesinden önce yardımda bulunduğuna suçun yardım etmede kaldığına yer verildi.

“Sanık Engin Aktürk için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi”

Cumhuriyet savcısı mütalaada, sanık Engin Aktürk için ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanık Ali İlkay Sarı için ise ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsini talep etti. Müşteki avukatı duruşmada her iki sanığın da asli fail olarak cezalandırılmasını talep ettiğini belirtti.

Sanık Ali İlkay Sarı savunmasında, “İlk günden beri söylüyorum. İşlemediğim bir suçtan burada tutukluyum. Yıllarım burada telef olup gidiyor. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamını karar vererek, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını yapabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Fatma Mavi’nin şüpheli Ergin’e 5 bin TL borç verdiği ve bu nedenle tartıştıkları vurgulanarak olay günü Ergin’in sabaha karşı arkadaşı Ali İlkay Sarı ile birlikte Mavi’nin evine geldiği, eve giren şüpheli Ergin’in genç kadını eliyle boğduğu ve evi ateşe verdiği anlatıldı. İddianamede Ergin’in evden çıkmasının ardından dumandan boğulan genç kadının hayatını kaybettiği, olay sırasında diğer şüpheli İlkay Sarı’nın ise evin dışında beklediği aktarıldı. Şüpheliler Ergin ve Sarı’nın birlikte benzin aldığı ve eve geldiği anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de iddianamede yer aldı.

Savcılık iddianamede şüpheliler; Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı’nın “tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “mala zarar verme” suçundan 8’şer aydan 6’şar yıl hapis cezasına çarptırılması talep etti.