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Fatih’teki park kavgasında yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Fatih Aksaray’da park yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 04.07.2022, 21:53
Fatih’teki park kavgasında yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Fatih Aksaray’da park yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan şahıslar park yüzünden tartışmış ve daha sonra bir grup olay yerinden ayrılmıştı. Olaydan bir süre sonra tekrar gelen şahıslar, cadde üzerinde husumetlilerine kurşun yağdırmış ve olayda 1’i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alparslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların birbirlerine kurşun yağdırıp kaçtıkları görülüyor.

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