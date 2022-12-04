Fatih’teki kamyonet hırsızlığı kamerada

Fatih’te park halindeki kamyoneti çalan şüpheli yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Fatih Akşemsettin Mahallesi’nde 30 Kasım tarihinde yaşandı. Akşam saat 19.00 sıralarında R.T. isimli şahsa ait park halindeki kamyonet çalındı. R.T.’nin polise ihbarda bulunması üzerine ekipler çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin eşkali ve kimliği tespit edildi. K.Ö. adlı şüphelinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde park halindeki kamyonetin çevresinde bir süre zaman geçirdiği ve çeşitli aparatlar yardımıyla kamyonetin kapısını açarak içeri girdiği görüldü. Şahıs, daha sonra aracı düz kontak diye tabir edilen yöntemle çalıştırarak olay yerinden kaçtı. Şüpheli, Hoca Gıyasettin Mahallesi’nde çaldığı kamyonet ile 2 Aralık günü saat 21.00 sıralarında görüldü. Yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan K.Ö. adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen kamyonet sahibine teslim edildi.