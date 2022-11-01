Fatih’teki cinayet zanlısı tutuklandı

Fatih’teki cesedi parçalara ayrılmış halde bulunan kişinin katil zanlısı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Fatih’te dün bir binanın bodrum katında parçalara ayrılmış halde erkek cesedi bulunmuş, incelemeler sonucunda cesedin 25 Ekim’den bu yana kayıp olan Celal Han’a (65) ait olduğu ortaya çıkmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlatmıştı. Cinayet zanlısı Sitrak K. (78) gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Celal Han’ı öldürdüğünü itiraf eden zanlı Sitrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.