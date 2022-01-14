Fatih’te yangın nedeniyle bir kişinin camdan atladığı anlar kamerada

Fatih’te, bir binanın kömürlüğünde, yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavganın ardından çıkan yangında, bir kişinin kendisini 3’üncü kattaki tuvalet penceresinden aşağıya bıraktığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Cami Sokak’taki 5 katlı bir binanın kömürlüğünde dün saat 23.30 sıralarında yabancı uyruklu 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri kömürlükteki kullanılmayan eşyaları ateşe verdi. Yangın çıkaran kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken binayı duman kapladı. Yükselen dumanları gören bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada yabancı uyruklu bir bina sakini de yangın nedeniyle panik yaparak üçüncü kat penceresinden sarktı. Sarkan kişiyi gören mahalle sakinleri battaniye açtı. Bir süre sonra mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. O anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, yabancı uyruklu kişinin camdan sarktığını görenler, aşağıda battaniye açıyor. Açılan battaniyeye atlayan kişi, battaniyeyle birlikte yere çakılıyor. Battaniyeyi açanların etrafa koşturması ve yaşanan korku dolu anlar görülüyor.