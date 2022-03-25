Fatih’te yakalanan dilenciler önce ağladı, sonra göbek attı

İstanbul Fatih’te zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde yakalanan dilenciler önce ağladı, daha sonra göbek attı. Yakalanan 22 dilencinin üzerinden toplam 2 bin 350 TL para çıktı.

Fatih Belediyesi Zabıta Ekipleri, Aksaray çevresinde bulunan trafik ışıkları ve kavşaklarda dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerini gören dilenciler hızla kaçmaya çalıştı. Sokak aralarında devam eden kovalamacanın ardından dilenciler zor da olsa yakalandı. Yakalanan dilenciler araçlara binmemek için ekiplere zorluk çıkarttı. Bir dilenci soyunarak kaçmaya çalışırken diğerleri ağlayarak yere oturdu.

Dilenciler denetimi çeken ve kendilerine soru soran basın mensuplarına da saldırdı. Dilenmediklerini söyleyen dilenciler, zabıta ekiplerinden korktukları için kaçtıklarını ifade etti. Yakalanan 22 kişi zabıta ekiplerince dilenci karakoluna götürüldü. Karakolda göbek atan dilenciler nezarethaneye koyuldu. Polis ekipleri tarafından yapılan üst aramalarında 2 bin 350 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen paralar, tutanakla beraber Fatih Belediyesi’ne teslim edildi.