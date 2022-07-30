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Fatih’te yabancı uyruklu vatandaşları izinsiz çalıştıran işyerine 42 bin 884 lira ceza kesildi

Fatih’te yabancı uyruklu vatandaşların izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilen bir işyerine 42 bin 884 lira idari para cezası kesildi. Muhafaza altına alınan yabancı uyruklu 2 kişinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Asayiş 30.07.2022, 10:25
Fatih’te yabancı uyruklu vatandaşları izinsiz çalıştıran işyerine 42 bin 884 lira ceza kesildi

Fatih’te yabancı uyruklu vatandaşların izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilen bir işyerine 42 bin 884 lira idari para cezası kesildi. Muhafaza altına alınan yabancı uyruklu 2 kişinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde işyerlerinde denetleme yapıldı. Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi’nde yapılan denetlemeler sonucunda bir işyerinde “Danışmanlık Hizmeti” adı altında 2 yabancı uyruklu şahsın izinsiz çalıştırıldığı öğrenildi. İşyerine 42 bin 884 lira idari para cezası uygulanırken B.N ve B.A isimli şahıslar muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili muhafaza altına alınan şahıslara yönelik sınır dışı işlemlerinin devam etiği öğrenildi.

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