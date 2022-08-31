Fatih’te vinç üzerinde intihar girişimi: Tramvay seferleri durdu, vatandaşlar kilometrelerce yol yürüdü

Fatih’te vincin üzerine çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. İkna çabaları sonuçsuz kalınca tramvay seferleri durdu işlerine giden vatandaşlar kilometrelerce yol yürüdü. Bazı vatandaşların ise metrelerce yükseklikte kişiye "atla atla" diye bağırdığı görüldü. Vincin tepesindeki şahıs yaklaşık 6 saat süren ikna çabasının ardından çıktığı yerden indirildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Fatih Laleli Tramvay durağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında bulunan vince çıkan bir kişi bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikteki şahsın yanına itfaiye merdiveniyle ulaşan ekipler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Şahıs çıktığı yerden inmesi konusunda bir türlü ikna edilemedi.

Tramvay seferleri durdu, kilometrelerce yol yürüyen vatandaşlar isyan etti

İntihar girişimi nedeniyle, T1 tramvay hattı Sultanahmet ve Yusufpaşa seferleri de durdu. Vatandaşlar işlerine gitmek için kilometrelerce yol yürüdü. Dakikalarca yürüyen vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Bazı vatandaşları vincin üzerindeki şahsa "atla atla" diye bağırdığı görüldü.

Yaklaşık 6 saatlik ikna çabasının ardından şahıs çıktığı yerden indirildi

Bu sırada ekiplerin şahsı çıktığı yerden inmesi konusundaki ikna çabaları da sürdü. Yaklaşık 6 saatin sonunda ikna edilen şahıs itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla indirilerek polis ekiplerine teslim edildi. İntihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle iptal edilen tramvay seferleri şahsın ikna edilmesiyle tekrar normale döndü. 20 dakika yolda olduğunu söyleyen bir vatandaş intihar girişimi nedeniyle işe geç kaldığını dile getirdi.

Yarım saat yürüdüğünü söyleyen başka bir vatandaş ise, "Ne derdi varsa Allah yardım etsin. Ama biz kan ter içinde kaldık" diye konuştu.