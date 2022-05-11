Fatih’te vatandaşlar aracın motoruna sıkışan yavru kedi için seferber oldu

Fatih’te yavru kedi bir aracın motor bölümüne sıkıştı. Yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak kurtarılırken, mahalleli de rahat bir nefes aldı.

Olay, Fatih’in Kocamustafapaşa Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın sürücü aracını çalıştırıp ilerlemeye başlayınca motorundan ilginç bir ses geldiğini fark etti. Sürücü aracını durdurup motora baktığında hayretler içerisinde kaldı. Aracının motorunda bir kedi olduğunu gören kadın, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine mahalleliden alkış

Kısa sürede aracın bulunduğu yere gelen ekipler, vakit kaybetmeden kedileri bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalara başladı. İtfaiyenin çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek oldu. Son derece tedirgin olduğu görülen araç sahibi ise bir an olsun onların yanından ayrılmadı. Çalışmalar sonucu, yavru kedi sıkıştığı yerden çıkartılarak kurtarıldı. Mahalleliler ve araç sahibi kadın ise, kedileri kurtaran itfaiye ekiplerini alkışlayarak tebrik etti. Yavru kedi, itfaiye ekiplerince annesinin yanına götürüldü.