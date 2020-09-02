Fatih’te uyuşturucu imalathanesine baskın
ARAMALARDA UYUŞTURUCU İMALATINDA KULLANILAN 28 KİLOGRAM SIVI MADDE, 200 GRAM METAMFETAMİN, UYUŞTURUCU DAMITIMINDA KULLANILAN TÜPLER, 3 RUHSATSIZ SİLAH VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRDİ.
Fatih’te polis ekipleri uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu imalatında kullanılan 28 kilogram sıvı madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Molla Gürani Mahallesi’nde bulunan bir adresin bodrum katında yabancı uyruklu bir şahıs tarafından uyuşturucu madde imalatı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Adrese baskın yapan ekipler yaptıkları aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 28 kilogram sıvı madde ele, 200 gram metamfetamin, uyuşturucu damıtımında kullanılan tüpler, 3 ruhsatsız silah ve hassas terazi ele geçirdi.
Çalışmalarını sürdüren polis uyuşturucu madde imal ettiği tespit edilen Irak uyruklu Muhammed H. (42) isimli şüpheliyi de aynı gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25