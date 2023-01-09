Fatih’te taksicinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Fatih’te kavga ettikleri için uyardığı iddiasıyla müşterileri tarafından darp edilen taksicinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih’te dün meydana gelen olayda, taksi şoförü Aydın Altun, takside kavga ettiği iddiasıyla müşterileri Mert A., Ferhat G. ve Ebru Nur G.’yi uyarmak ve taksiden indirmek istemiş, bunun sonucunda da darp edilmişti. Kafasına sert bir cisim vurularak yaralandığı öne sürülen taksi şoförü Altun, daha sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

2 şüpheli tutuklandı

Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerden Mert A. ile Ferhat G., savcılıktaki ifadelerinin ardından ’kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Ebru Nur G. ise aynı suçtan ’yurt dışına çıkamamak’ şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.