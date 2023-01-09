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Fatih’te taksici cinayetine ilişkin 2 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi

Fatih’te kavga ettikleri için uyardığı iddiasıyla darp edilen taksicinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Asayiş 09.01.2023, 14:04
Fatih’te taksici cinayetine ilişkin 2 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi

Fatih’te kavga ettikleri için uyardığı iddiasıyla darp edilen taksicinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

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