Fatih’te silahlı kavga: 1 yaralı
FATİH’TE İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA SİLAHLA VURULAN 1 KİŞİ YARALANIRKEN, ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI. POLİS, OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇEVREDE İNCELEME BAŞLATTI.
Fatih’te iki kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çevrede inceleme başlattı.
Olay, saat 20:00 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi Karanfilli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şahıslardan birisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı. Yaralanan şahıs yere düşerken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahsı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrası yol yeniden açıldı. Polis, olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için çevrede geniş kapsamlı inceleme başlattı.
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