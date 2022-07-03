banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi

Fatih’te silahlı kavga: 1 ölü

Fatih’te iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Asayiş 03.07.2022, 16:14
Fatih’te silahlı kavga: 1 ölü

Fatih’te iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Fatih Camii Türbe kapısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar birbirlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile çekerek vatandaşları oradan uzaklaştırdı. Alınan güvenlik önlemleri sonrası polis ekipleri bölgede geniş kapsamlı incelemesini sürdürdü.

Açılan ateş sonucu yaralanan 19 yaşındaki gencin isminin Ömer Algül olduğu ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
29°
açık