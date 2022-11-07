Fatih’te seyir halindeki otomobil yandı, vatandaşlar söndürmek için seferber oldu

Fatih’te seyir halindeki otomobil motor kısmından tutuşarak alev aldı. Sürücü aracı durdurup aşağıya inerken, vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Fatih Fevzipaşa Caddesi’ndeki seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDD 057 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan dumanları gören sürücü aracı durdurup, aşağıya inerek yardım istedi. Vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise aracın yanan bölümünde soğutma çalışması yaptı. Yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.