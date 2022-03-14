Fatih’te seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Fatih Edirnekapı’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Fatih Edirnekapı Kavşağı’nda seyir halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü Muhammet A., aracı durdurarak aşağıya indi. Sürücü aracın kaputunu açarak yangını söndürmek için uğraşsa da başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı kısa sürede söndürdü. Edirnekapı Kavşağı’nda yoğunluk oluşan trafik ise, söndürme çalışmalarının ardından aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Aracı yanan Muhammet Altıner, “Yol üzerindeydim, aracımdan dumanlar çıkmaya başlayınca hararet yaptığını düşünerek kenara çektim. Araçtan indim, biraz ilerledikten sonra aracımdan dumanların yükselmeye başladığını gördüm. Daha sonra bir anda kaputtan ateş çıkmaya başladığını fark ettim. Ne olduğunu ben de anlamadım, polisler bizi yaklaştırmadı da. Yangın tüpü sıkacaklarını ve itfaiyeyi çağıracaklarını söylediler. Ondan önce Allah razı olsun, birkaç kişi gelip yangın tüpü sıktılar itfaiye gelmeden önce. Arabada tektim ve ne olduğunu anlamadım. Allah korudu diyelim. Cana geleceğine mala gelsin diyorum yani diyecek bir şey yok” dedi.