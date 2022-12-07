Fatih’te saldırıya uğradığı iddiasıyla 1 kişinin ölümüne neden olan polis tutuklandı

Fatih’te görev yerine gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla, kavga sırasında 1 kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru tutuklandı.

Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, olay yerindeki polis memuru K.A. ile yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. tartışmaya başlamıştı ve tartışmanın büyümesiyle şahıslardan H.G.’nin, polis memuruna yumruk attığı öne sürülmüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli polis memuru K.A., yanında bulunan silahla kendini korumak amacıyla birkaç el ateş etmiş ve kurşunlardan biri H.G.’ye isabet etmişti.

“Kasten öldürme” suçundan tutuklandı

H.G.’nin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli polis memuru K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli polis memuru, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.