Fatih’te polise mukavemet: 1 polis başından yaralandı

İstanbul Fatih’te kaçak ürün satıldığı ihbarı üzerine olay yerine baskın yapan polis ekiplerine işyerinde çalışanlar mukavemette bulundu. Dönerci dükkanının içinde yaşanan arbedede bir polis memuru başından yaralandı.

Olay, Haseki Sultan Mahallesi Dr. Adnan Adıvar Caddesi’ndeki bir dönerci dükkanında öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, dükkanın arka tarafında kaçak ürünlerin satıldığı ihbarını alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dönerci dükkanına baskın düzenledi. İş yerinde bulunan çalışanlar polis ekiplerine mukavemet gösterince ortalık bir anda karıştı. Yaşanan arbedede bir polis başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, şüphelileri emniyete götürdü. Yaralanan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Herkes birbirine vurdu. Bir kişi bayıldı.”

Yaşananları anlatan cadde esnafı Barış Özer, “Ben dükkanda börek kesiyordum. Sesler geliyordu. İçeri girip baktığımda bir abi vardı. Biri daha geldi. ‘Mekanda niye bağırıyorsun, polis olduğun için saygı duyuyorum’ dedi. ‘Haklarınızda ihbar var’ dedi. Çıkarken ayağı kaydı. Kapıya çarptı. Kafası kanadı. Sonra silah çıkardılar. Havaya iki tane sıktılar. Araya girenler oldu. Olay büyüdü. Ortalık karıştı. Herkes birbirine vurdu. Bir kişi bayıldı” dedi.