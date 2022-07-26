Fatih’te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih’te ara sokaktan çıkan otomobil ile motosikletlinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, ara sokaktan Atatürk Bulvarına bağlanmak isteyen 34 LM 6245 plakalı otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir eden motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yola savrularak ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise aracın içine sıkıştı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. İki sürücü hastaneye kaldırılırken kazaya karışan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Araç sürücüsü ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yerinde bulunanlardan Ebubekir Güven “Motorcu arkadaşlar şuradan 4-5 kişilik bir ekiple geliyorlar. Arabada şu yokuştan inerken tabi onlar ekip halinde geliyor o sırada hız yapıyorlar. Bu noktada birbirlerine giriyorlar bir kaza gerçekleşiyor. Motorcu abinin durumu pek iyi değilmiş. Hastaneye kaldırılmış durumu kritik diyorlar” dedi.