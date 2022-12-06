Fatih’te Otobüsün içinde yakılan meşale paniğe yol açtı

İstanbul Fatih’te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün içinde, şüpheli kişi ya da kişilerce yakılan meşale yere atıldı. O esnada otobüste bulunan yolcular panikle dışarı çıkarken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Eminönü - Kocamustafapaşa seferini yapan 35 hat numaralı otobüste saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialar göre, Atatürk Bulvarında seyir halinde olan İETT otobüsü Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra içeride bulunan şüpheli kişi ya da kişilerce meşale yakılarak yere atıldı. Meşaleden çıkan yoğun dumandan dolayı yolcular paniğe kapıldı. Otobüs şoförü Fehim Geçim, kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı. Meşaleyi atan şüpheli kişi ya da kişiler koşarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten dumanın tahliye edilmesinin ardından yerde meşale ve biber gazı olduğu görüldü. Otobüs içerisinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Fehim Geçim, “Duraktan çıktım bir ses geldi, duman oluşmaya başladı. Hemen kapıları açtım, yolcuların hepsi aşağı indi. Hortumun patlama sesi gibi bir patlama sesi geldi. Arkasından hemen duman yükseldi. Araba komple yandı diye düşünüp kapıların hepsini açtım. Yolcuların hepsi aşağı indi. Otobüsün içine atılan meşaleydi. Olay yeri inceleme ekiplerini bekliyoruz. İçeride koltuk sayısı kadar yolcu vardı. İçeride panik oldu, yolcular bağırdı. Meşaleyi atanları görmedim” dedi.