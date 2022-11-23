Fatih’te ortalık savaş alanına döndü : 4 yaralı

Olay, Fatih Karagümrük Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı devam eden husumet vardı. Sabah saatlerinde karşılaşan iki kadın, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınları olay yerine sopa ve bıçaklarla geldi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

Polis ekipleri olayı sonlandırdı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kavgaya karışan kişiler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavga anları kamerada

Yaşanan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine sopalarla vurduğu görülüyor. Polis ekipleri gelince tarafların kaçmaya çalıştığı görülürken yaralılar ambulansa taşınıyor.