banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İletişim sektöründe Finar’dan altın başarılar!
İletişim sektöründe Finar’dan altın başarılar!
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
8 asırlık geleneğe şap engeli
8 asırlık geleneğe şap engeli
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

Fatih’te "Narkotik Dar Alan” uygulaması

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te farklı bölgelerde oluşturdukları noktalarda "Narkotik Dar Alan" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücülerin ise GBT sorguları yapıldı.

Asayiş 22.08.2022, 16:38
Fatih’te "Narkotik Dar Alan” uygulaması

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te farklı bölgelerde oluşturdukları noktalarda "Narkotik Dar Alan" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücülerin ise GBT sorguları yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri özel hareket polislerinin desteğiyle Fatih’te, ‘Narkotik Dar Alan’ uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler önceden belirlenen uygulama noktalarında, adeta kuş uçurtmadı. Uygulama bölgelerinde şüphe üzerine durdurdukları araçları narkotik köpeğiyle didik didik arayan polis ekipleri, sürücülerin üzerinde de arama yaptı. Sokak aralarındaki denetimlerde ise polisler, şüphelendikleri şahısları durdurup, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve üst araması yaptı. Ekiplerin İstanbul genelinde başlattığı uygulamanın ilerleyen saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu