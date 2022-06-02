Fatih’te motosiklet kayalıklara uçtu: 1 yaralı

Fatih’te bir motosiklet sürücüsü sahilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek kayalıklara uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, bu akşam 23.15 sıralarında Fatih Kumkapı Sahil Ankara istikametinde yaşandı. Sahilde motosikletiyle seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalıklara uçtu. Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kayalıklara düşerek ağır yaralanan genç sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün tedavisi kaldırıldığı hastanede sürerken kayalıklardaki motosiklet de polis ekipleri ve vatandaşların ortak çalışmasıyla halat bağlanarak kayalıklardan çıkarıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.