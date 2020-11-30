Fatih’te metruk binanın yan cephesi çöktü

Fatih’te, iki katlı metruk binanın yan cephesi çöktü. Olayda kimse yaralanmazken bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Fatih Hoca Giyasettin Mahallesi Küçükpazar Mektebi Sokak içerisinde iki katlı metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap metruk binanın yan cephesi henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken duvar, sokakta park halindeki aracın üzerine düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler olay yerinde önlem alırken, müdahale sürüyor.