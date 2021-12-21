Fatih’te kuyumcu soygunu kamerada

İstanbul Fatih’te 4 şüpheli, girdikleri bir kuyumcudan 350 bin liralık gümüş ve altın çaldı. Yaklaşık 14 dakika süren hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 19 Aralık gecesi Cevdetpaşa Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında gerçekleştirildi. İddialara göre, 4 şüpheli hırsızlık için cadde üzerindeki bir kuyumcuyu seçti. Şüphelilerden biri sabaha karşı elinde demir makası ile gelerek kuyumcuya ait kepengin kilidini kırdı. Bir süre sonra diğer şüphelilerden 2’si kepengi kaldırarak kuyumcunun içerisine girdi. Dükkana giren 2 şüpheli tezgahta bulunan altın ve gümüş ziynet eşyalarını yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu. Kuyumcu içerisindeki kasayı matkapla açan şüpheliler, kasanın içerisini de boşalttı. 13-14 dakika içerisinde boyunca hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler, dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Gelir gelmez çelik kasayı patlatıyor”

Kuyumcu dükkanının sahibi Ferhat Münüklü, “Cumartesi gece saat 04.00 sıralarında 4 hırsız geliyor. İlki önce gelip kepenklerin demirlerini kesiyor. İkincisi gelip kilitleri alıp gidiyor. Üçüncüsü gelip kepengi yarım kaldırıyor. Dördüncü hırsız gelip kapının kilidini kırıp 2 kişi ile birlikte içeri giriyor. İçeri girince bankonun arkasına saklanıyor. 2 kişi de dışarıda gözetliyor. Gelir gelmez çelik kasayı patlatıyor. Matkapla deliyorlar. İçinde altın, çeyrek, bilezik vs. bir sürü altın alıyorlar. Nakit paramı alıyorlar” dedi.

“300-350 bin TL arasında şu an zararımız var”

Tezgahtan çalınan eşyalardan söz eden Münüklü, “Tezgahın içerisinden altın yüzükler, tek taş, beş taşlarımı topluyorlar. Çantaya koyuyorlar. 13-14 dakika içerisinde çıkıp gidiyorlar. 300-350 bin TL arasında şu an zararımız var. Maliyet ve satış fiyatı olarak 300-350 bin TL olarak hesapladık. Daha ne çalındığını da bilmiyoruz” diye konuştu.

“Daha dikkatli olmamız gerekiyor”

Olayı polise bildirdiklerini söyleyen Münüklü, “En kısa sürede bulunması temennimizdir. İnşallah bulur, cezasını verirler. Bizim de malımızı geri getirirler. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kepenklerimi değiştireceğim. Güvenlik sistemini daha üst seviyeye taşıyacağım. Elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.