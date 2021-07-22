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Fatih’te korkutan yangın, trafo alev alev yandı

Fatih Fethi Kapı tramvay durağı yakınındaki bir trafo alev alev yandı. Yangın trafonun yanında bulunan 2 katlı binaya sirayet etmeden söndürüldü.

Asayiş 22.07.2021, 00:07
Fatih’te korkutan yangın, trafo alev alev yandı
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Fatih Fethi Kapı tramvay durağı yakınındaki bir trafo alev alev yandı. Yangın trafonun yanında bulunan 2 katlı binaya sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Fatih Fethi Kapı Tramvay Durağı yakınlarındaki bir trafoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafo henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Trafodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını binalara sirayet etmeden kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.
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