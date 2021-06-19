banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?

Fatih’te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı

Fatih’te 6 katlı bir binanın 5.katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 kişi mahsur kaldı. Yoğun durmandan etkilenerek balkon korkuluklarına çıkan şahsı atlamak üzereyken son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Asayiş 19.06.2021, 11:12
Fatih’te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı

Fatih’te 6 katlı bir binanın 5.katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 kişi mahsur kaldı. Yoğun durmandan etkilenerek balkon korkuluklarına çıkan şahsı atlamak üzereyken son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Abdullatif Paşa sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çıkan yangın sırasında daire içerisinde bulunan 3 kişi mahsur kalarak dumandan etkilendi. Yoğun duman nedeniyle balkona çıkarak yardım isteyen yabancı uyruklu şahısların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Korkuluklara çıkıp atlamayı düşünen şahıs son anda itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasıyla birlikte sağlık ekipleri binada mahsur kalan vatandaşlara ilk müdahaleyi bina içerisinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yangının olduğu binanın yanında bulunan otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493