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Fatih’te kısıtlamada nargile keyfine polis baskını

Fatih’te kısıtlamalara rağmen açık olan bir nargile kafeye polis ekiplerince baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında kısıtlamalara ve sosyal mesafe kuralına uymayan 44 kişiye toplam 138 bin 600 TL para cezası kesildi.

Asayiş 27.05.2021, 08:53
Fatih’te kısıtlamada nargile keyfine polis baskını

Fatih’te kısıtlamalara rağmen açık olan bir nargile kafeye polis ekiplerince baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında kısıtlamalara ve sosyal mesafe kuralına uymayan 44 kişiye toplam 138 bin 600 TL para cezası kesildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısıtlama saatlerinde Vatan Caddesi’nde nargile servisi yapan bir kafenin olduğu tespit edildi. Ekiplerin kafede gerçekleştirdiği kontrollerde içeride çok sayıda şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını delerek sosyal mesafe ve izolasyon kurallarını ihlal ederek oturduğu görüldü. Kafede maskesiz olarak oturan müşterilere çay ve nargile servisi yapıldığı belirlendi.

Kafede bulunan 44 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL’den toplam 138 bin 600 lira para cezası kesildi. Kafe sahibine ayrıca sigortasız işçi çalıştırmaktan ve Covid-19 tedbirlerine uymamaktan cezai gerekli işlem uygulandı.
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