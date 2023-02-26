Fatih’te kaza yapan sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı

Fatih’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen bir otomobile çarparak durabildi. Kaza yapan aracın sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Fatih Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu istikametine giden 34 GC 5853 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjlere çarparak karşı şeride geçen araç, karşı şeritte hareket halinde olan 34 FOV 845 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza yapan otomobillerde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 34 GC 5853 plakalı araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Polis ekipleri Zeytinburnu - Eminönü yönünü trafiğe kapattı. Kazaya karışan otomobillerin çekici tarafından kaldırılmasının ardından, ekipler tarafından yol araç trafiğine açıldı.

Kazayı gören vatandaş Serdar Kahraman, “Sabah biz burada yürüyorduk. Araç bu şeritten çok hızlı geliyordu bir anda fren sesi geldi yolun karşısından bu şeride geçti. Biz oradan koşarak geldik ve ambulansı aradık. Kırmızı aracın sahibi kaçtı gitti. Nereye gitti bilmiyoruz. Yaralı yok Allah’tan arkada çok fazla araç yoktu, zincirleme kaza olmadı. Büyük bir kaza oldu” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.