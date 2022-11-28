Fatih’te kavgaya karışanları ayırmak isterken kurşunların hedefi oldu

Fatih’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen bir kişi, kurşunların hedefi oldu. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yakınları ise kavganın çıktığı kıraathanenin camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 09.30’da Fatih Haseki Sultan Mahallesi Özbek Süleyman Efendi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bir kıraathanede iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga kıraathanenin dışına taşarken, taraflardan biri silahını çekti. Yan kahvehanenin sahibi Hakim İşiden, kavgayı ayırmayı çalıştı. Ancak İşiten, mermilerin hedefi oldu. Hakim İşiden’in yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakim İşiden’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kişinin yakınları kıraathanenin camlarını kırdı

Hayatını kaybeden Hakim İşiden’in yakınları kavganın çıkış noktası olduğu iddia edilen kıraathanenin camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.