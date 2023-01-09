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Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
Fatih’te kavga ettikleri için uyardığı iddiasıyla müşterileri tarafından darp edilen taksicinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih’te kavga ettikleri için uyardığı iddiasıyla müşterileri tarafından darp edilen taksicinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 09.01.2023, 20:26
Fatih’te kavga ettikleri için uyardığı iddiasıyla müşterileri tarafından darp edilen taksicinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.