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Fatih’te kavga ettikleri için uyardığı iddiasıyla darp edilen taksicinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatih’te kavga ettikleri için uyardığı iddiasıyla darp edilen taksicinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Asayiş 09.01.2023, 13:48
Fatih’te kavga ettikleri için uyardığı iddiasıyla darp edilen taksicinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatih’te kavga ettikleri için uyardığı iddiasıyla darp edilen taksicinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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