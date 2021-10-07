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Fatih’te iki İETT otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

Fatih’te seyir halinde bulunan iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 2 kadın yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle otobüsün arka bölümünden çıkan dumanlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 07.10.2021, 16:00
Fatih’te iki İETT otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

Fatih’te seyir halinde bulunan iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 2 kadın yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle otobüsün arka bölümünden çıkan dumanlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haseki’den Aksaray istikametine giden 2 İETT otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu otobüslerden birinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otobüsten yükselen dumanlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kazada otobüs içerisinde bulunan 2 kadın yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan yolculardan biri ayakta tedavi edilirken diğer yaralı yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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