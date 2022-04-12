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Fatih’te İETT şoförünün darp ettiği Kadir Şahin: "Orada bayıldım, tansiyonum çıkmış 20’ye, belki de ölecektim’’

Fatih’te bindiği İETT otobüsünde şoför tarafından darp edildiğini iddia eden 75 yaşındaki Kadir Şahin yaşadığı olayı anlatarak, “Orada bayıldım, tansiyonum çıkmış 20’ye, belki de ölecektim” dedi.

Asayiş 12.04.2022, 18:46
Fatih’te İETT şoförünün darp ettiği Kadir Şahin: "Orada bayıldım, tansiyonum çıkmış 20’ye, belki de ölecektim’’

Fatih’te bindiği İETT otobüsünde şoför tarafından darp edildiğini iddia eden 75 yaşındaki Kadir Şahin yaşadığı olayı anlatarak, “Orada bayıldım, tansiyonum çıkmış 20’ye, belki de ölecektim” dedi.

Olay, 9 Nisan saat 17.45 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y no’lu İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Şahin Bağcılar’daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse binmiş, otobüse bindiği sırada şoför, yolculara ilerlemelerini söylemişti. Daha sonra yolculardan Kadir Şahin ile otobüs şoförü arasında tartışma çıkmış ve iddiaya göre Kadir Şahin, şoförün yumruklu saldırısına uğramıştı. Aldığı yumruk darbeleri üzerine kanlar içinde kaldığını söyleyen Şahin, Yüzyıl Köprüsü durağına geldiğinde ise otobüsten indikten sonra bayıldığını öne sürmüştü.

Hastaneye giderek darp raporu alan Şahin, otobüs şoföründen şikayetçi olmuştu. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli şoförü yakalayarak gözaltına almış ve şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Şüpheli Alaattin Maden daha sonra ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Suratıma vurunca ağzım ve burnum kan oldu”

Olaya ilişkin Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Kadir Şahin, “Otobüs durağı var, o durakta beklerken otobüs aşağıdan yukarı doğru geldi. Bindim, daha sonra şoför biraz ilerleyin dedi, ben ilerleyince öndekiler de ilerledi. Bana ‘sen de ilerle’ dedi, ben de ‘tamam ilerliyorum, ne bağırıyorsun?’ dedim. Bana ‘in aşağı’ dedi, ben de ‘inmiyorum’ dedim. Bana ‘terbiyesiz herif’ gibi laflar söyledi, ben de aynen karşılığını verdim. Daha sonra babamı, anamı, çoluğumu, çocuğumu karıştırdığımı söyledi, neyinden çoluğunu çocuğunu karıştırdım? Hiçbir şey yapmadım. Benim suratıma vurunca, böyle vurdu ya, yere yattım çır çır çığırdım, ağzım ve burnum kan oldu. Şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, suratımda felç var, astımım var, bir sürü hastalığım var. Ben sana kötü bir laf mı söyledim, sen bana neden böyle yapıyorsun dedim” dedi.

“Ben belki de ölecektim”

Mağdur Kadir Şahin açıklamasının devamında, "Bunun cezası neyse çeksin, benim suçum neyse ve varsa cezam ben çekerim. Böyle mi davranması gerek? Adam olsa, insan olsa, bana ilgi göstermesi lazımdı. Ben hiçbir şey demedim, ah demedim, sen ne iş yapıyorsun da demedim. Bana durup dururken vuruyor ya, 75 yaşındayım abi. Bana saygısız dedi, şerefsiz dedi, bir şeyler dedi o arada. Millet de bakıyor, hiç ‘ya bu yaşlı adamdan ne istiyorsun, neden böyle müdahale ediyorsun’ demiyor. Bu insanlık kalmamış. Ben orada bayıldım, tansiyonum çıkmış 20’ye. Ben belki de ölecektim, stent de var bende kalp de” ifadelerini kullandı.

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