banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar

Fatih’te hana polis baskını: 23 gözaltı

Fatih’te polis ekipleri tarafından baskın düzenlenen handa 23 kişi gözaltına alındı. Handa yapılan aramalarda silah, pala ve yüklü miktarda para bulundu.

Asayiş 21.08.2022, 23:41
Fatih’te hana polis baskını: 23 gözaltı

Fatih’te polis ekipleri tarafından baskın düzenlenen handa 23 kişi gözaltına alındı. Handa yapılan aramalarda silah, pala ve yüklü miktarda para bulundu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Fatih Cibali Mahallesi’nde bulunan bir han ile ilgili gelen ihbarlar neticesinde arama kararı çıkarttı. Aramalar sırasında koç başı ile kilitli odaların kapılarını kıran ekipler, odalarda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan materyaller ile bir adet silah, bir adet pala ve yüklü miktarda para ele geçirdi. Handa kalan 23 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Yorumlar (0)
26°
açık