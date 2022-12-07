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Fatih’te göreve gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla çıkan kavgada bir kişinin silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru tutuklandı.
Fatih’te göreve gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla çıkan kavgada bir kişinin silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru tutuklandı.
Asayiş 07.12.2022, 21:46
Fatih’te göreve gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla çıkan kavgada bir kişinin silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru tutuklandı.