banner596

Son Dakika

Fatih’te göreve gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla çıkan kavgada bir kişinin silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru tutuklandı.

Fatih’te göreve gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla çıkan kavgada bir kişinin silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru tutuklandı.

Asayiş 07.12.2022, 21:46
Fatih’te göreve gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla çıkan kavgada bir kişinin silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru tutuklandı.

Fatih’te göreve gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla çıkan kavgada bir kişinin silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru tutuklandı.

Yorumlar (0)