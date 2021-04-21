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Fatih’te geniş katılımlı asayiş uygulaması

İstanbul’un Fatih ilçesinde polis ekipleri geniş katılımlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İlçenin en işlek caddelerinden biri olan Millet Caddesi’nde kontrol noktası kuran ekipler, şüpheli araçları didik didik aradı.

Asayiş 21.04.2021, 12:23
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Fatih’te geniş katılımlı asayiş uygulaması

İstanbul’un Fatih ilçesinde polis ekipleri geniş katılımlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İlçenin en işlek caddelerinden biri olan Millet Caddesi’nde kontrol noktası kuran ekipler, şüpheli araçları didik didik aradı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasına Oto Hırsızlığı Büro Amirliği, Trafik Şube, Polis Özel Harekat, Asayiş Büro Amirliği ekipleri katıldı. Öğle saatlerinde düzenlenen uygulamada durdurulan şüpheli araçlar didik didik arandı. Durdurulan kişilere Genel Bilgi Taraması da yapıldı.
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