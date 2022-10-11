Fatih’te gençlerin kemerli kavgası kamerada

İstanbul Fatih’te iki genç ile yabancı uyruklu bir kişi arasında kavga çıktı. Gençler, yabancı uyruklu kişiye kemerle saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah erken saatlerde Fatih Aksaray Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi. İddialara göre, iki genç ile yabancı uyruklu bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gençler bellerinden çıkardıkları kemerlerle saldırırken, yabancı uyruklu kişi yumruk atarak karşılık verdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden son buldu.

Kemerli kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde gençlerin kemerle saldırdığı anlar yer alıyor. Daha sonra çevredekiler araya giriyor.