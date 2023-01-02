Fatih’te gasp şüphelisi polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı: O anlar kameraya yansıdı

Fatih’te kendisini polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu kişilerden toplam 3 bin 200 dolar gasp eden yabancı uyruklu şüpheli, polis ekipleri tarafından takip edildiğini anlayınca kaçmaya çalışırken bir ticari taksiye çarparak kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı. Zanlının kaçmaya çalışırken kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Fatih’te 09.12.2022-28.12.2022 tarihleri arasında Mesihpaşa ve Kemalpaşa Mahallelerinde, kendini polis olarak tanıtarak, kurbanlarını çeşitli bahanelerle korkutup yabancı uyruklu şahıslardan toplam 3 bin 200 dolar gasp edilmesiyle ilgili meydana gelen 3 farklı olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Araştırmalarda şüphelilerden birinin yabancı uyruklu S.T. (28) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın kiraladığı aracın 30 Aralık’ta Kızılelma Caddesi üzerinde park halinde olduğu belirlendi. Aynı gün saat 22.30 sıralarında hareket eden araç polis ekipleri tarafından takibe alındı. Polis ekipleri tarafından takip edildiğini fark eden şüpheli gaza basarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir ticari taksiye çarpan şüpheli, kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra aracı terk eden şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacada şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. “Polis süsü vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “gasp", “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” ile “trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi” suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı

Öte yandan şüphelinin kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kaçarken ticari bir taksiye hızla çarptığı, arkasından da polis aracının gittiği görülüyor.