Fatih’te ev ve işyerlerine giren hırsızlar kamerada

Fatih’te ev ve işyerlerine girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmeye çalışan hırsızlardan birinin yakalandığı öğrenildi.

Olay Fatih’te 24 Aralık Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E ile F.A.A isimli kişiler evlerinden hırsızlık yapıldığını söyledi. Bunun üzerini inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdikleri görülen hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı. Kimlikleri de tespit edilen Murat Ö. (37) yakalanarak gözaltına alındı. 19 suç kaydı olduğu belirlenen Murat Ö.’nün 1 Ocak’ta 3 evi daha soyduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan Murat Ö. adliyeye sevk edilirken, suç ortağının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.