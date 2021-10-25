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Fatih’te elektrikli scooterlara yönelik denetim

Fatih’te trafik ekipleri tarafından elektrikli scooterlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde elektrikli scooter kullanırken cep telefonu ile konuşan bir kişiye ekipler tarafından trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmak sebebiyle 314 TL idari para cezası kesildi. Ceza yiyen sürücü "ben neden hayatımı tehlikeye atayım" diyerek kendisini savundu.

Asayiş 25.10.2021, 12:44
Fatih’te elektrikli scooterlara yönelik denetim

Fatih’te trafik ekipleri tarafından elektrikli scooterlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde elektrikli scooter kullanırken cep telefonu ile konuşan bir kişiye ekipler tarafından trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmak sebebiyle 314 TL idari para cezası kesildi. Ceza yiyen sürücü "ben neden hayatımı tehlikeye atayım" diyerek kendisini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih’te elektrikli scooter denetimi yapıldı. Saat 11.00’de başlayan denetimde, elektrikli scooter kullanan bireyler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde elektrikli scooterlar ile ilgili olan kurallar çerçevesinde kurallara uymayan ve kullanıma yasak olan yerde kullanan ve trafikte diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan sürücülere 314 TL idari para cezası kesildi.

Denetimler esnasında elektrikli scooter kullanan iki sürücü ise polis ekiplerinin yaptığı denetimi görünce yolunu değiştirerek oradan uzaklaştı.

Elektrik scooter kullanan bir kişinin ise telefonla konuştuğu görüldü. Kullanıcı Mert Büyükyaka’yı durduran ekipler 314 TL ceza uyguladı. Ceza yiyen sürücü, “Şirketten patronum aradı. Onunla acil bir işim vardı telefonda onunla konuşuyordum. Zaten o esnada kulağımda kulaklığım vardı. Ses rüzgarlı geldiği için telefonla mecbur konuşmak zorunda kaldım” dedi.

Muhabirin karayolunda seyir halinde elektrikli scooter kullanırken cep telefonu ile konuşuyorsunuz sorusuna ise “Evet doğru ama yakın olduğu için ben zaten telefonu kapatmak için duracaktım. Ben neden hayatımı tehlikeye atayım ki” şeklinde cevap vererek kendisini savundu.

Kent genelinde elektrikli scooterlara denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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