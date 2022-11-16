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Rektör Çiftçi; “İslami Araştırmalar Merkezimiz ortaklığında bir İmam Buhari, İmam Matüridi çalıştayı düzenlemek istiyoruz”
Fatih’te doğalgaz patlaması
Fatih’te bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Asayiş 16.11.2022, 21:30
Fatih’te bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.