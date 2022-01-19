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Fatih’te Çinli kadını öldüren sanıktan karara alkışlı tepki

İstanbul Fatih’te Çinli Haıyun Chen’in boğazını kestikten sonra evini ateşe veren sanık yargılandığı davada, 3 ayrı suçtan iyi hal indirimi uygulanarak 33 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Sanık, mahkemenin kararı açıklanmasının ardından alkışlayarak tepki gösterdi.

Asayiş 19.01.2022, 14:54
Fatih’te Çinli kadını öldüren sanıktan karara alkışlı tepki

İstanbul Fatih’te Çinli Haıyun Chen’in boğazını kestikten sonra evini ateşe veren sanık yargılandığı davada, 3 ayrı suçtan iyi hal indirimi uygulanarak 33 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Sanık, mahkemenin kararı açıklanmasının ardından alkışlayarak tepki gösterdi.

İstanbul Fatih’te Çinli Haıyun Chen’in boğazını kestikten sonra evini ateşe verdiği iddia edilen tutuklu sanık Mert Pehlivan’ın 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mert Pehlivan ile avukatları hazır bulundu.

“Kolluğun varsayımı dışında herhangi bir somut delil yoktur”

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, “Dosya kapsamı ve yerinde olmayan sevk maddeleri yönünden mütalaaya katılmıyoruz. Olaydan dört gün sonra savcılık tarafından acele hal kabul edilerek arama kararı verilmiştir Oysa dört günlük sürede hakim tarafından verilmiş bir arama kararı yoktur. Bu nedenle arama kararı hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı elde edilen delillerin dikkate alınmamasını talep ediyoruz. Kolluğun varsayımı dışında herhangi bir somut delil yoktur. Bu nedenlerle müvekkilin beraatını ve tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgisinin olmadığını söyleyen sanık Mert Pehlivan, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi.

“Avukatlarım ile birlikte kanıtlamaya çalışsak bile çıkmazdayım”

Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanmasının öncesinde sanığa son sözlerini sordu. Son sözü sorulan sanık Pehlivan, “Yapmamış olduğum bir cinayetten dolayı, 3 yıldan beri haksız yere cezaevindeyim. Avukatlarım ile birlikte kanıtlamaya çalışsak bile çıkmazdayım” şeklinde konuştu.

Sanık Pehlivan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, ‘hırsızlık’ suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl hapse mahkum etti. Heyet, sanığı ‘mala zarar verme’ suçundan ise iyi hal indirimi uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığı toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık, kararının açıklanmasının ardından, “Yapmadığım bir suçtan dolayı ceza verdiniz” dedi ve alkışlayarak karara tepki gösterdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay yeri incelemesinde dairenin salonunda yoğun kan lekelerinin olduğunun görüldüğü, olay günü yangın ihbarına intikal eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin evde bulunan Haıyun Chen’in dumandan etkilendiğini düşünerek açık havaya çıkardıklarında boğazında kesi olduğu ve ölü vaziyette bulunduğu anladıkları aktarıldı.

İddianamede Mert Pehlivan’ın ‘tasarlayarak adam öldürme’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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