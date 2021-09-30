Fatih’te çıkan yangında 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Fatih’te 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada bulunan 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilenirken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Gaye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar kısa sürede tüm binaya yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yangın esnasında dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangına müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Dairede hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.