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Fatih’te çelik kapı yüklü kamyonet üst geçide çarptı

Fatih’te çelik kapı taşıyan kamyonet, sürücü yüksekliği hesap edemeyince üst geçide çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonette hasar meydana geldi.

Asayiş 24.09.2021, 13:43
Fatih’te çelik kapı yüklü kamyonet üst geçide çarptı

Fatih’te çelik kapı taşıyan kamyonet, sürücü yüksekliği hesap edemeyince üst geçide çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonette hasar meydana geldi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 AFN 696 plakalı çelik kapı yüklü kamyonet, sürücü yüksekliği hesap edemeyince üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet üst geçide sıkıştı. Sürücünün yara almadığı kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyonet kasasındaki çelik kapılar çevredeki vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı. Sürücünün büyük şok yaşadığı kazada kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Kamyonetin Kayseri’den İstanbul’a çelik kapı getirdiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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