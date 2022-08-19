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Fatih’te cami şadırvanında hırsızlık

İstanbul Fatih’te Baklalı Kemaleddin Cami’nin şadırvanına giren bir şüpheli, çekmecede bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Gerçekleşen hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 19.08.2022, 13:36
Fatih’te cami şadırvanında hırsızlık

İstanbul Fatih’te Baklalı Kemaleddin Cami’nin şadırvanına giren bir şüpheli, çekmecede bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Gerçekleşen hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Fatih Aksaray’da bulunan Baklalı Kemaleddin Cami’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, şüpheli kişi cami şadırvanına girerek bir süre etrafı kolaçan etti. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan şüpheli, şadırvan görevlisinin masasına doğru yöneldi. Masanın çekmecesinde bulunan cep telefonunu alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık anları şadırvanda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli kişi etrafı gözetledikten sonra şadırvanda bulunan masanın yanına geliyor. Çekmecede bulunan cep telefonunu çalarak uzaklaşıyor.

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