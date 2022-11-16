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Fatih’te bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Fatih’te bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Asayiş 16.11.2022, 21:29
Fatih’te bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Fatih’te bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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