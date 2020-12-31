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Fatih’te bıçaklı kavga: Dehşet anları kamerada

İstanbul Fatih’te yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 31.12.2020, 19:57
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Fatih’te bıçaklı kavga: Dehşet anları kamerada

İstanbul Fatih’te yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Fetva Yokuşu Sokak’ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman M. ile Atakan B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmelerin ardından tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Atakan B. eline aldığı bıçakla Süleyman M.’yi boynundan bıçakladı. Yaşanan arbedenin ardından Süleyman M., bıçağı Atakan B.’nin elinden alarak rastgele savurmaya başladı. Yere düşen Atakan B. vücudunun farklı noktalarına bıçak darbesi aldı. Sokak esnafı olaya müdahale edemezken durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

İhbar üzerine olay yerin çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri ağır yaralanan kişilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken ağır yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dehşet anları kamerada

Yaşanan bıçaklı kavgaya dair görüntüler çevredeki güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Atakan B. elinde bıçakla Süleyman M.’ye saldırarak boğazından yaralıyor. Yaşanan arbedenin ardından bıçağı eline geçiren Süleyman M., Atakan B.’yi yere düşürerek defalarca bıçakladığı görülüyor.

“Boğazına bir tane bıçak sokmuş”

Bağrışmaları duyduğunu ifade eden sokak esnafı Bülent Köroğlu, “Vatandaşın biri bayağı küfür ediyordu. Neye ettiğini bilmiyorduk. Dışarı çıktık. 10-15 dakika küfürleşme oldu. Ben namaza gittim. O ara çığlıkla başka birinin sesi geldi. Küfürler o çocuğa ediliyormuş. Çocuk da dayanamamış. Elinde bıçakla bunun peşinden koşmuş. Buradan yukarı doğru kovalamış. Boğazına bir tane bıçak sokmuş. Bıçağı yiyen şahıs onun elinden bıçağı almış. Onu kovalamaya başlamış. Dükkanın önünde çocuğu yakalamış. Neresine gelirse bıçağı sallamış” dedi.

“İkisinin de durumu çok ağırdı”

Olayı gördüğü anları anlatan Köroğlu, “Namaz bitti. Ben dışarı baktığımda çocuk yerdeydi. Boğazından bıçaklanan kişi de yerde baya vuruyordu. Biz, ‘yapma, etme’ dedik. Esnafın çırağı, ‘yapma, ölüyor’ dedi. Ona da bir tokat attı. Sonra biz de mecbur dağıldık. Sinirle ve elinde bıçak vardı. Araya girilmez. İkisinin de durumu çok ağırdı. Boğazından bıçaklananın her yeri kandı. Öbürü yığıldı. ‘Kesin vefat eder’ dedik. Acil 155’i aradık. Emniyetten arkadaşlar olaya el koydu. Ambulanslar ikisini de kaldırdı” diye konuştu.
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