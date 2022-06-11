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Fatih’te asker uğurlamasında yolu kapatıp eğlence yaptılar

İstanbul Fatih’te asker uğurlaması nedeniyle bir araya gelen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak havaya ateş açtı. Yolu kapatan gençler meşaleleri ateşe verdikten sonra havai fişek fırlattı.

Asayiş 11.06.2022, 10:49
Fatih’te asker uğurlamasında yolu kapatıp eğlence yaptılar

İstanbul Fatih’te asker uğurlaması nedeniyle bir araya gelen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak havaya ateş açtı. Yolu kapatan gençler meşaleleri ateşe verdikten sonra havai fişek fırlattı.

Asker uğurlaması, dün akşam Fatih Kocamustafapaşa’da yapıldı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarını askere göndermek için bir araya gelen gençler, otomobil ve motosikletleriyle konvoy oluşturdu. Konvoy sırasında bazı araçlardan silahla havaya ateş edildi. Yolu araçlarla kesen grup, ellerindeki meşaleleri ateşe verdikten sonra havai fişek fırlattı. Asker uğurlaması nedeniyle trafikte araçlar ilerleyemezken bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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